Алексей Миллер посвятил стихотворение «Зениту» в честь чемпионства команды 

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил питерский «Зенит» с очередными чемпионством России, посвятив клубу стих в честь этого события.

Отметим, что для подопечных Сергея Семака трофей РПЛ стал пятым кряду.

«Пять из пяти.

И пять лучей второй звезды

На петербургском небосклоне засияли ярко.

Празднуй, футбольная столица!

Зенит – Чемпион!» – приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита» в соцсетях.

Добавим, что «Зенит» дома обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура и завоевал десятый титул чемпионов страны в истории и пятый трофей РПЛ подряд. Таким образом, петербуржцы заслужили вторую звезду для своей клубной эмблемы.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России