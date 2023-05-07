Алексей Миллер посвятил стихотворение «Зениту» в честь чемпионства команды 

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил питерский «Зенит» с очередными чемпионством России, посвятив клубу стих в честь этого события.
Отметим, что для подопечных Сергея Семака трофей РПЛ стал пятым кряду.
«Пять из пяти.
И пять лучей второй звезды
На петербургском небосклоне засияли ярко.
Празднуй, футбольная столица!
Зенит – Чемпион!» – приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита» в соцсетях.
Добавим, что «Зенит» дома обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура и завоевал десятый титул чемпионов страны в истории и пятый трофей РПЛ подряд. Таким образом, петербуржцы заслужили вторую звезду для своей клубной эмблемы.
«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России