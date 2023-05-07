Нападающий «Зенита» Сергеев потроллил «Спартак» после решения подать протест на судейство

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев отреагировал на решение московского «Спартака» (3:2) подать протест на судейство после очного матча команд в 26-м туре чемпионата России.

«Спартак» подаст протест в ЭСК? А мы не будем подавать. Мы победили», – приводит слова форварда Sport24.

Добавим, что победу «Зениту» принесли голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+2). У «Спартака» забитые мячи на счету Кейта Бальде (33) и Квинси Промеса (85).

«Зенит» завоевал десятый титул чемпионов России и пятый подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России