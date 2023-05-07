Глава РПЛ Алаев отреагировал на досрочную победу «Зенита» в чемпионате России 

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о досрочном завоевании чемпионства питерским «Зенитом».

Отметим, что в воскресенье, 7 мая, сине-бело-голубые одолели «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стали обладателями титула чемпионата.

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» и всех, кто причастен к успеху команды, с досрочным завоеванием титула чемпиона России. Весь сезон команда показывала уверенную игру и достигла исторического успеха, добавив вторую звезду на логотип клуба», – приводит слова Алаева «Чемпионат».

Добавим, «Зенит» что завоевал десятый титул чемпионов страны в истории. В 1984 году команда становилась чемпионом СССР. Также для подопечных Сергея Семака – это пятый трофей РПЛ подряд.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России