Известный футбольный агент Франко Камоцци подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком», в котором сине-бело-голубые одержали победу над красно-белыми (3:2) и досрочно стали чемпионами РПЛ.

«Побеждает всегда сильнейший. Необходимо понять, почему «Зенит» лучше «Спартака». И исправить это. Поражение «Спартака» от «Зенита» никак не повлияет на борьбу за второе место в РПЛ», – приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Добавим, что для «Зенита» титул чемпиона России стал пятым кряду. За всю историю они десять раз становились обладателями трофея лиги, включая чемпионство СССР в 1984 году.

В данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 49 очков после 26 проведенных игр.

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