Министерство спорта России поздравило «Зенит» с чемпионством

Министерство спорта России поздравило санкт-петербургский «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России по футболу.

«И ещё один «Зенит» стал чемпионом страны! Это пятая подряд победа питерского клуба и 10-я в истории. Поздравляем Сергея Богдановича Семака и его команду!» – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В воскресенье «Зенит» победил «Спартак» в матче 26-го тура 3:2, в пятый раз подряд став чемпионом России.

Также в воскресенье казанский «Зенит» победил «Динамо» и стал 11-кратным чемпионом России по волейболу.