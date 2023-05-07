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Министерство спорта России поздравило «Зенит» с чемпионством

Минспорта ранее поздравило еще один «Зенит» с завоеванием титула.
07 мая 2023 22:17
автор: Александр Евграфов

Министерство спорта России поздравило санкт-петербургский «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России по футболу.

«И ещё один «Зенит» стал чемпионом страны! Это пятая подряд победа питерского клуба и 10-я в истории. Поздравляем Сергея Богдановича Семака и его команду!» – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В воскресенье «Зенит» победил «Спартак» в матче 26-го тура 3:2, в пятый раз подряд став чемпионом России.

Также в воскресенье казанский «Зенит» победил «Динамо» и стал 11-кратным чемпионом России по волейболу.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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