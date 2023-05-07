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Сергеев назвал золотым свой гол в ворота «Спартака»

Форвард принес «Зениту» победу в матче 26-го тура чемпионата России.
Сергеев назвал золотым свой гол в ворота «Спартака»
07 мая 2023 22:17
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК "Зенит"

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев дал комментарий после победы своей команды над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Какие эмоции были, когда мяч попал в сетку? Ничего не чувствовал. Опустошение. Просто не знал, куда бежать. Главный гол в карьере? Это полезный мяч. Можно сказать, золотой гол», – приводит слова футболиста «СЭ».

Добавим, что победу «Зениту» принесли голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+2). У «Спартака» забитые мячи на счету Кейта Бальде (33) и Квинси Промеса (85).

«Зенит» завоевал десятый титул чемпионов России и пятый подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.

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источник: «Спорт-Экспресс»
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