Семак одержал 100-ю победу в чемпионатах России во главе одной команды 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак преодолел отметку в сто побед в чемпионатах России, возглавляя одну команду. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Отметим, что 7 мая питерский клуб одержал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно завоевал чемпионство страны.

Сообщается, что таким образом, 47-летний специалист является шестым тренером, которому удалось одержать сто побед, тренируя одну команду.

Кроме него в этом списке присутствуют: Юрий Семин с «Локомотивом» (294 победы), Олег Романцев со «Спартаком» (199 побед), Курбан Бердыев с «Рубином» (164 победы), Леонид Слуцкий (128 побед) и Валерий Газзаев (113 побед) с ЦСКА.

Напомним, что Семак был назначен на должность главного тренера «Зенита» в 2018 году. После одержанной победы «Спартаком» на счету питерской командой при руководстве Сергея Богдановича пять завоеванных титулов РПЛ подряд.

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