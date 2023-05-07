Барриос нецензурно оценил победу «Зенита» в чемпионате России

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после матча со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ оценил досрочное чемпионство команды.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», футболист от восторга повторил несколько нецензурных слов.

Добавим, что победу «Зениту» принесли голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+2). У «Спартака» забитые мячи на счету Кейта Бальде (33) и Квинси Промеса (85).

«Зенит» завоевал десятый титул чемпионов России и пятый подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России