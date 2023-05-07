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Руни заявил, что «Манчестер Сити» одержит разгромную победу над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый очный матч футбольных клубов состоится 9 мая в Мадриде.
07 мая 2023 23:26
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни предположил, что «Манчестер Сити» крупно обыграет «Реал» на полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Манчестер Сити» находится на другом уровне. Это год «горожан». Они не только обыграют «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, но и разгромят их. Ни один центральный защитник в мире не сможет остановить Эрлинга Холанда, — приводятся слова Руни в колонке The Times.

Напомним, что первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет во вторник, 9 мая в Мадриде. Начало матча – 22:00 мск. Вторая игра запланирована на 17 мая в Манчестере.

источник: The Times
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