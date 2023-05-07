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«Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали». Зарема Салихова - о победе «Зенита» в РПЛ

Она раскритиковала уровень судейства в матче «Спартака» против петербургского клуба.
07 мая 2023 23:50
автор: Степан Шереметьев

Зарема Салихова, спутница экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, намекнула на предвзятое судейство в матче 26-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Зенитом» (2:3).

К слову, главным арбитром встречи был Павел Кукуян, а на системе VAR работал Сергей Иванов.

«Надеюсь, что Кукуян и Иванов тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга. При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит», – приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Добавим, что победу «Зениту» принесли голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+2). У «Спартака» забитые мячи на счету Кейта Бальде (33) и Квинси Промеса (85).

«Зенит» завоевал десятый титул чемпионов России и пятый подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.

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источник: «Метарейтинг»
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