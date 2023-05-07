Губерниев уверен, что «Зенит» выиграет следующий чемпионат России при сохранении Малкома и Вендела 

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о досрочной победе «Зенита» в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в воскресенье, 7 мая, питерский клуб обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стал обладателем титула.

«Зенит» явно сильнее всех! Да, видно, что чемпионами хотели стать именно сегодня! Одолев «Спартак». Состав команды несопоставим с остальными участниками Лиги. Теперь надо держать Малкома и Вендела! Удержат – выиграют титул и в следующем году», – заявил Губерниев в своих соцсетях.

Добавим, что для «Зенита» титул чемпиона России стал пятым кряду. За всю историю команда десять раз становилась обладателями трофея лиги, включая чемпионство СССР в 1984 году.

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