Булыкин о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: у них свое видение, иногда они просто закрывают глаза

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу арбитров в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2). Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

«Думал, что матч закончится вничью, но не хватило «Спартаку» концентрации. Они не смогли удержаться в конце при счете 2:2, там было еще удаление ненужное. Это все помогло «Зениту» стать сегодня чемпионами. У судей свое виденье игры, свои трактовки, иногда они просто закрывают глаза. То что говорят эксперты, бывшие футболисты — это их трактовки. Поэтому судят как умеют. В плане судейства были пару спорных моментов, но «Зенит» все равно не проиграл бы. Поэтому не вижу никаких проблем. Единственное, некоторые, конечно, могут спорные моменты рассмотреть не в пользу «Спартака», — заявил Булыкин «Советскому спорту».

Победив красно-белых, «Зенит» досрочно стал чемпионом России и выиграл этот титул в пятый раз кряду.