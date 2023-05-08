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В «Зените» не стали скрывать, что матч со «Спартаком» оказался очень сложным

Питерцы вырвали победу в компенсированное время ко второму тайму.
08 мая 2023 11:33
автор: Артур Гичунцев

«Спартак» сумел составить конкуренцию «Зениту» в матче 26-го тура РПЛ. Такое мнение выразил форвард питерцев Матео Кассьерра.

Напомним, встреча завершилась в пользу сине-бело-голубых (3:2), а решающий мяч был забит в компенсированное время ко второму тайму.

«Это была очень тяжелая игра. Мы забили первый гол, но затем «Спартак» сравнял счет. Против них всегда сложно играть. В конце встречи мы сумели забить – это самое важное. После гола было очень жарко. Мы – чемпионы!» – сказал колумбиец для «РИА Новостей».

Победив «Спартак», команда Сергея Семака досрочно выиграла чемпионат России.

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источник: «РИА Новости»
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