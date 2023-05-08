«Результат закономерен»: Зырянов объяснил, почему «Зенит» вновь стал чемпионом России

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал досрочную победу команды в РПЛ.
По словам экс-игрока, питерцы заслуженно выиграли трофей, так как на протяжении всего сезона показывали стабильность и высокий класс игры.
«Результат закономерен», – добавил Зырянов, отметив, что считает Сергея Семака лучшим тренером России.
Также бывший хавбек выразил мнение, что сине-бело-голубые с большой долей вероятности станут чемпионами и в следующем сезоне. Слова Зырянова приводит Metaratings.ru.
источник: Metaratings.ru