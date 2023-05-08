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Футболист «Спартака» Денисов раскритиковал работу Кукуяна в матче с «Зенитом»

Полузащитник считает, что рефери должен был отменить второй гол питерцев.
08 мая 2023 14:46
автор: Артур Гичунцев

Главный арбитр матча «Зенит» – «Спартак» Павел Кукуян допустил грубую ошибку, засчитав второй гол питерского клуба. Об этом заявил защитник красно-белых Даниил Денисов, отметив, что рефери должен был отменить взятие ворот.

«Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита». Судья допустил ошибку, должен был отменить гол. Поэтому есть вопросы. Но мы всё равно продолжали играть, несмотря на это, несмотря на красную карточку», – добавил Денисов, чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» и «Спартак» сыграли в 26-м туре РПЛ. Встреча прошла 7 мая и завершилась в пользу питерцев (3:2). Таким образом, команда Сергея Семака досрочно выиграла чемпионат России.

источник: Чемпионат.com
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