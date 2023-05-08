Колосков не согласился с мнением о судействе в пользу «Зенита»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что неуместно говорить об ошибках судей в пользу «Зенита».

«У нас не одна игра, команды 30 игр сыграли, чтобы стать чемпионами или вылететь. Поэтому в течение такого длительного времени, даже если где-то были ошибки, они не стали фатальными. Они бывают как в одну, так и в другую сторону. Эта не та тема, которую сейчас надо обсуждать», – заявил Колосков, чьи слова приводит «Евро-Футбол».

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что арбитры регулярно принимают решения в пользу «Зенита».

Напомним, 7 мая команда Сергея Семака обыграла красно-белых (3:2) в 26-м туре и досрочно выиграла чемпионат России.