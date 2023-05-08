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Колосков не согласился с мнением о судействе в пользу «Зенита»

По словам почетного президента РФС, питерцы заслуженно выиграли чемпионат.
08 мая 2023 15:26
автор: Артур Гичунцев

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что неуместно говорить об ошибках судей в пользу «Зенита».

«У нас не одна игра, команды 30 игр сыграли, чтобы стать чемпионами или вылететь. Поэтому в течение такого длительного времени, даже если где-то были ошибки, они не стали фатальными. Они бывают как в одну, так и в другую сторону. Эта не та тема, которую сейчас надо обсуждать», – заявил Колосков, чьи слова приводит «Евро-Футбол».

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что арбитры регулярно принимают решения в пользу «Зенита».

Напомним, 7 мая команда Сергея Семака обыграла красно-белых (3:2) в 26-м туре и досрочно выиграла чемпионат России.

источник: «Евро-футбол.ру»
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