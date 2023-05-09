«Ноттингем Форест» дома обыграл «Саутгемптон» и покинул зону вылета АПЛ 

Футболисты «Ноттингем Форест» на своем поле одержали победу над «Саутгемптоном» в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

В составе домашней команды дубль оформил Тайво Авонийи (18-я, 21-я минуты), забитыми мячами отличились Морган Гиббс-Уайт (44) и Данило (73). За гостей голы забили Карлос Алькарас (25), Лянцо Силвейра (51) и Джеймс Уорд-Проуз (90+6).

Таким образом, «Ноттингем Форест» поднимается на 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка после 35-и матчей. «Саутгемптон» по-прежнему располагается на последней, 20-й строчке, имея в своем активе 24 очка. Отметим, что место «Ноттингема» в зоне вылета занял «Лестер» (30 очков).

13 мая «лесники» отправятся в гости к «Челси», «святые» в тот же день сыграют дома с «Фулхэмом».

АПЛ

35-й тур

«Ноттингем Форест» – «Саутгемптон» – 4:3 (3:1)

Голы: Авонийи, 18, 21. Гиббс-Уайт, 44. Данило ,73 – Алькарас, 25. Силвейра, 51. Уорд-Проуз, 90+6.