ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ноттингем Форест» дома обыграл «Саутгемптон» и покинул зону вылета АПЛ 

Команды на двоих забили семь мячей. 
09 мая 2023 00:00
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Ноттингем Форест» на своем поле одержали победу над «Саутгемптоном» в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

В составе домашней команды дубль оформил Тайво Авонийи (18-я, 21-я минуты), забитыми мячами отличились Морган Гиббс-Уайт (44) и Данило (73). За гостей голы забили Карлос Алькарас (25), Лянцо Силвейра (51) и Джеймс Уорд-Проуз (90+6).

Таким образом, «Ноттингем Форест» поднимается на 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка после 35-и матчей. «Саутгемптон» по-прежнему располагается на последней, 20-й строчке, имея в своем активе 24 очка. Отметим, что место «Ноттингема» в зоне вылета занял «Лестер» (30 очков).

13 мая «лесники» отправятся в гости к «Челси», «святые» в тот же день сыграют дома с «Фулхэмом».

АПЛ

35-й тур

«Ноттингем Форест» – «Саутгемптон» – 4:3 (3:1)

Голы: Авонийи, 18, 21. Гиббс-Уайт, 44. Данило ,73 – Алькарас, 25. Силвейра, 51. Уорд-Проуз, 90+6.

источник: «Советский спорт»
«Ноттингем Форест» дома обыграл «Саутгемптон» и покинул зону вылета АПЛ 
Команды на двоих забили семь мячей. 
09.05.2023 00:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Радимов уверен, что Семак сыграл ключевую роль в чемпионстве «Зенита» в текущем сезоне РПЛ 
В воскресенье, 7 мая сине-бело-голубые одолели в очной встрече «Спартак» и досрочно стали чемпионами России.
08.05.2023 23:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Суссуоло» дома сыграл вничью с «Болоньей» в 34-м туре чемпионата Италии
Гола Берарди не хватило для победы.
08.05.2023 23:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Леау заявил, что Мбаппе стоит перейти в «Милан»
По словам 23-летнего форварда, француз является болельщиком «россонери». 
08.05.2023 23:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Салихова прокомментировала высказывание Быстрова в ее адрес 
Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что «Спартак» страдает от «болезни Заремы».
08.05.2023 23:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» прибыл к «Реалу», чтобы получить шанс на финал ЛЧ
Первый полуфинальный матч между командами пройдет в Мадриде.
08.05.2023 23:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
В «Локомотиве» сообщили, что клуб ищет варианты для Педриньо в Европе 
Бразильский футболист подозревается по делу о сексуальном насилии. 
08.05.2023 23:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Футболист «Сочи» Юсупов, находясь в чужой штрафной, остановил атаку из-за травмы соперника (видео)
Футболист «Сочи» Юсупов, находясь в чужой штрафной, остановил атаку из-за травмы соперника (видео)
Благородный поступок.
08.05.2023 22:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Лантратов является лучшим голкипером по отраженным пенальти в Европе c августа 2020 года
Лантратов является лучшим голкипером по отраженным пенальти в Европе c августа 2020 года
27-летний вратарь восемь раз отражал 11-метровые с момента своего дебюта в чемпионате России.
08.05.2023 22:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика