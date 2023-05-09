«Челси» начал переговоры с «Баварией» по трансферу Мане

Лондонский «Челси» провел первый этап переговоров по возможному трансферу нападающего «Баварии» Садио Мане, сообщает инсайдер Педро Альмейда в социальных сетях.

По информации источника, в прошлые выходные в Мюнхене состоялся первый этап переговоров.

Мане в нынешнем сезоне забил 12 голов и сделал пять голевых передач в 36 матчах за «Баварию».

Ранее сообщалось, что Мане ударил одноклубника Лероя Зане по лицу после конфликта. «Бавария» рассчитывает продать Мане в ближайшее летнее трансферное окно. Клуб рассматривал вариант расторжения контракта с форвардом.

При этом в команде уже начали поиски замены Мане – ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель попросил у руководства команды организовать трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны».