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Жоаозиньо поддержал получение Малкомом и Клаудиньо паспорта РФ

Игроки «Зенита» собираются стать гражданами России.
09 мая 2023 11:46
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о решении игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Отношусь к этому хорошо. Освобождают место для других иностранцев», - приводит слова Жаозиньо «Спорт-экспресс».

Жоаозиньо играет в России с 2011 года. В его послужном списке такие клубы, как «Краснодар» и московское «Динамо». В состав «Сочи» бразильский футболист перешел в 2020 году.

Ранее Жоаозиньо признался, что хотел бы остаться в сочинском клубе.

источник: «Спорт-Экспресс»
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