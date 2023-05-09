Жоаозиньо поддержал получение Малкомом и Клаудиньо паспорта РФ

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о решении игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Отношусь к этому хорошо. Освобождают место для других иностранцев», - приводит слова Жаозиньо «Спорт-экспресс».

Жоаозиньо играет в России с 2011 года. В его послужном списке такие клубы, как «Краснодар» и московское «Динамо». В состав «Сочи» бразильский футболист перешел в 2020 году.

Ранее Жоаозиньо признался, что хотел бы остаться в сочинском клубе.