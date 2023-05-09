Первый шаг к Стамбулу. «Реал» и «Манчестер Сити» откроют полуфинальную стадию Лиги чемпионов

9 мая в Мадриде пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне команды уже встречались на этой же стадии, тогда «Реал» отыгрался в ответном матче в самый последний момент и вырвал победу в овертайме.

В этот раз команды подходят с разными задачами на остаток сезона. Если у «Реала» практически нет шансов побороться за чемпионство с «Барселоной» в Испании, то «Манчестер Сити» должен в Англии не подпускать к себе «Арсенал».

На данный момент обе команды находятся в отличном расположении духа «горожане» оторвались от «канониров» на четыре очка в АПЛ, а «сливочные» завоевали Кубок короля, обыграв «Осасуну» (2:1).

Чья возьмет в очном матче между «Реалом» и «Манчестер Сити» узнаем 9 мая, матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на «Матч ТВ». Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.

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