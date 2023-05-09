«Реал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус, Родриго.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Аканжи, Гюндоган, Грилиш, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Холанд.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 9 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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