Черчесов высказался о завоевании второго подряд титула чемпиона Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о завоевании второго подряд титула чемпиона Венгрии.
«Чемпионства в 2022 году и в 2023-м разные. Во время первого мы пришли в середине сезона. Сейчас была предсезонка, удалось неплохо подготовить команду - неслучайно у нас был такой отрыв», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».
«Ференцварош» досрочно завоевал чемпионский титул по итогам 30-го тура национального первенства страны. Случилось это заочно, после того, как ближайший преследователь «Ференцвароша» - «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1).
По итогам прошлого сезона команда Черчесова оформила «золотой дубль», добавив к чемпионству Кубок страны.
источник: Чемпионат.com