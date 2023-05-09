Черчесов высказался о завоевании второго подряд титула чемпиона Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о завоевании второго подряд титула чемпиона Венгрии.

«Чемпионства в 2022 году и в 2023-м разные. Во время первого мы пришли в середине сезона. Сейчас была предсезонка, удалось неплохо подготовить команду - неслучайно у нас был такой отрыв», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».

«Ференцварош» досрочно завоевал чемпионский титул по итогам 30-го тура национального первенства страны. Случилось это заочно, после того, как ближайший преследователь «Ференцвароша» - «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1).

По итогам прошлого сезона команда Черчесова оформила «золотой дубль», добавив к чемпионству Кубок страны.