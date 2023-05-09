ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
09 мая 2023 23:53
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

«Реал» на своем поле принимал «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что в составе хозяев отличился Винисиус Жуниор с передачи Эдуардо Камавинги, а гости ответили забитым мячом в исполнении Кевина Де Брейне. Автором результативного паса на бельгийца стал Илкай Гюндоган.

Ответная игра между командами состоится 17 мая на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Полуфинал

Первый матч

«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) – 1:1 (1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 36 – Де Брейне, 67.

источник: «Советский спорт»
Полузащитник «Манчестер Сити» Де Брейне признан лучшим игроком матча с «Реалом»
На счету бельгийца гол, позволивший горожанам сравнять счет.
10.05.2023 00:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Винисиус повторил рекорд Роналду в полуфинале Лиги чемпионов
Бразилец отмечался результативными действиями в 11 матчах подряд.
10.05.2023 00:08
Футбол
«Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
«Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
09.05.2023 23:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Полузащитник «Реала» Камавинга стал самым молодым автором голевого паса в 1/2 финала Лиги чемпионов
Француз отметился результативной передачей в первой тайме матча с «Манчестер Сити».
09.05.2023 23:35
Футбол
автор: Сергей Иванов
Анчелотти сравнялся с Фергюссоном по количеству матчей в Лиге чемпионов
В ответной встрече с «Манчестер Сити» итальянец установит новое достижение турнира.
09.05.2023 23:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
Черчесов высказался о завоевании второго подряд титула чемпиона Венгрии
Клуб досрочно завоевал чемпионский титул по итогам 30-го тура национального первенства страны.
09.05.2023 23:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Де Брейне сравнял счет в матче «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
Де Брейне сравнял счет в матче «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
Встреча между командами проходит в Мадриде.
09.05.2023 23:30
Футбол
автор: Сергей Иванов
Оливейра - о победе «Зенита» в РПЛ: никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли из «Уфы»
Ранее петербургский клуб оформил чемпионство.
09.05.2023 23:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Реал» обыгрывает «Манчестер Сити» после первого тайма матча 1/2 финала Лиги чемпионов
«Реал» обыгрывает «Манчестер Сити» после первого тайма матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Мадридский клуб ведет в счете благодаря забитому мячу Винисиуса.
09.05.2023 22:51
Футбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика