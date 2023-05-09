«Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«Реал» на своем поле принимал «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что в составе хозяев отличился Винисиус Жуниор с передачи Эдуардо Камавинги, а гости ответили забитым мячом в исполнении Кевина Де Брейне. Автором результативного паса на бельгийца стал Илкай Гюндоган.

Ответная игра между командами состоится 17 мая на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Полуфинал

Первый матч

«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) – 1:1 (1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 36 – Де Брейне, 67.