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Макманаман назвал фаворита в противостоянии «Манчестер Сити» и «Реала»

Футболист дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе клуба из Мадрида.
10 мая 2023 08:27
автор: Александр Поволоцкий

Экс-хавбек «Реала» Стив Макманаман высказался относительно результата первого матча между испанским клубом и «Манчестер Сити» в полуфинале финала Лиги чемпионов.

Напомним, что встреча в Мадриде завершились со счeтом 1:1.

«Сити» теперь в какой-то мере фаворит. Матч выдался замечательным, а фрагментами — высочайшего класса. По всему полю в борьбе за мяч шли захватывающие дуэли», – цитирует Макманамана BT Sport.

Добавим, что ответный поединок пройдет 17 мая в Манчестере. В другом полуфинале сразятся итальянские «Интер» и «Милан».

источник: BT Sport
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