Лука Модрич: в противостоянии с «Манчестер Сити» еще ничего не решено

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который завершился вничью – 1:1.

«Реал» отлично провел концовку матча. Пока в нашем противостоянии ничего не решено. В первом матче мы смогли хорошо себя показать. Мы знали, как именно соперник будет играть и сделали все, чтобы не позволить им создать много моментов. Жаль, что в итоге мы пропустили ответный мяч. Однако мы собираемся на сто процентов выложиться в ответном матче», - приводит слова Луки Модрича Marca.

Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.