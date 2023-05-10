Агент Азмуна: не говорил о переходе Сердара ни с одним российским клубом

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, высказался о возможном переходе своего подопечного в один из клубов российской Премьер-лиги.

«Может, какой-то интерес из России к Сердару и есть, но лично я пока не говорил о его переходе ни с одним российским клубом», - приводит слова Дурна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Азмун в составе «Байера» провел 28 матчей во всех турнирах, став автором четырех голов и отдав четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.