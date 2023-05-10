Смородская: люблю и Семака, и Карпина, а вот Галактионова — не очень

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о тренерах в российской Премьер-лиге.

«Я люблю и Семака, и Карпина — вот их двоих. А вот Галактионова — не очень», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Сергея Семака в нынешнем сезоне обеспечил себе чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. «Ростов» под руководством Валерия Карпина располагается на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 50 очков в 26 турах. «Локомотив» Михаила Галактионова находится на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 35 очков.