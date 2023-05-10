Месси отреагировал на уход Бускетса из «Барселоны»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси оставил запись в соцсети, посвященную полузащитнику Серхио Бускетсу. Напомним, сегодня, 10 мая, испанский хавбек покинул «Барселону».

«На поле ты всегда выступал под пятым номером, но на самом деле как игрок и как человек ты на все десять. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего во время нового этапа карьеры.

Спасибо за то, что ты делал на поле и вне его. У нас было много как хороших, так и сложных моментов. Они останутся навсегда! Обнимаю тебя», – написал аргентинец в соцсети.

Напомним, Месси играл с Бускетсом в «Барселоне» на протяжении 13 сезонов. По данным СМИ, испанец продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». Туда же этим летом отправится и Месси, отказавшийся продлевать контракт с «ПСЖ».