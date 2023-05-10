Стало известно, почему Неймар хочет покинуть «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар планирует сменить команду летом 2023 года. Об этом пишет RMC Sport.

По данным источника, нападающий хочет покинуть клуб из-за непростых отношений с руководством. Кроме того, он расстроен скорым уходом Лионеля Месси. Наконец, бразилец был шокирован акцией фанатов, которую устроили перед его домом.

Отмечается, что агенты футболиста уже ищут ему новую команду.

Ранее сообщалось, что 31-летний Неймар интересен «Челси» и «Ньюкаслу».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.