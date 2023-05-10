ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Головина ответил на предложение Черчесова футболисту перейти в «Ференцварош»

Александр Клюев заметил, что его подопечный очень ценит мнение экс-тренера сборной России.
10 мая 2023 23:33
автор: Александр Евграфов

Агент Александра Головина Александр Клюев заявил, что футболист «Монако» ценит мнение тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Мы с Сашей очень уважаем Станислава Саламовича. Это большой тренер, который не раз доказывал свое мастерство успехами как в России со сборной, так и с «Ференцварошем» в венгерском чемпионате и в еврокубках. Саша очень ценит мнение Черчесова и его самого как тренера, — цитирует Клюева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Черчесов предложил Головину перейти в «Ференцварош». Добавим, что Александр переехал во Францию после чемпионата мира. В феврале Головин продлил контракт с »Монако» до 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

источник: Metaratings.ru
«Интер» одержал победу над «Миланом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 
«Интер» одержал победу над «Миланом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 
Ответная игра между клубами пройдет 16 мая.
10.05.2023 23:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Балахнин заявил, что «Локомотив» преобразился с приходом Дзюбы 
63-летний специалист выделяет волевые качества форварда «железнодорожников».
10.05.2023 23:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Головина ответил на предложение Черчесова футболисту перейти в «Ференцварош»
Александр Клюев заметил, что его подопечный очень ценит мнение экс-тренера сборной России.
10.05.2023 23:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Джеко стал вторым самым возрастным бомбардиром в истории плей-офф ЛЧ 
Джеко стал вторым самым возрастным бомбардиром в истории плей-офф ЛЧ 
В этом году форварду «Интера» исполнилось 37 лет.
10.05.2023 23:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мхитарян стал первом футболистом из Армении, забившим в полуфинале Лиги чемпионов
Мхитарян стал первом футболистом из Армении, забившим в полуфинале Лиги чемпионов
34-летний хавбек отличился на 11-й минуте.
10.05.2023 23:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Награждение «Зенита» состоится после окончания матча с «Краснодаром»
Команде будет вручен чемпионский Кубок.
10.05.2023 23:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Интер» обыгрывает «Милан» после первого тайма в матче полуфинала Лиги чемпионов 
«Интер» обыгрывает «Милан» после первого тайма в матче полуфинала Лиги чемпионов 
В составе «нерадузрри» отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.
10.05.2023 22:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, почему Неймар хочет покинуть «ПСЖ»
Стало известно, почему Неймар хочет покинуть «ПСЖ»
Агенты бразильца уже ищут ему новую команду.
10.05.2023 22:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пенальти в ворота «Милана» был отменен в первом тайме матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером»
Пенальти в ворота «Милана» был отменен в первом тайме матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером»
Отмена 11-метрового удара была произведена после вмешательства VAR.
10.05.2023 22:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика