Агент Головина ответил на предложение Черчесова футболисту перейти в «Ференцварош»

Агент Александра Головина Александр Клюев заявил, что футболист «Монако» ценит мнение тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Мы с Сашей очень уважаем Станислава Саламовича. Это большой тренер, который не раз доказывал свое мастерство успехами как в России со сборной, так и с «Ференцварошем» в венгерском чемпионате и в еврокубках. Саша очень ценит мнение Черчесова и его самого как тренера, — цитирует Клюева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Черчесов предложил Головину перейти в «Ференцварош». Добавим, что Александр переехал во Францию после чемпионата мира. В феврале Головин продлил контракт с »Монако» до 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.