Балахнин заявил, что «Локомотив» преобразился с приходом Дзюбы 

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о выступлении «Локомотива» после зимнего перерыва.

«В данный момент «Локомотив» – наиболее свежая и интересная команда в РПЛ. Даже учитывая «Зенит». Москвичи и без Дзюбы являлись сильной командой, но пришел Артем, и если ему доверять, то он может повести за собой. Так и случилось. Там и состав хороший, плюс «Локомотив» стал коллективом. А Дзюба – волевой футболист, который тянет за собой партнеров. И «Локомотив» из гадкого утенка превратился в прекрасного лебедя», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что во время зимней паузы «Локомотив» подписал Артема Дзюбу, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. С тех пор красно-зеленые сыграли девять матчей в РПЛ, в которых победили семь раз, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение от «Зенита»(1:2).

В составе московского клуба Дзюба принял участие в 11-и встречах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.