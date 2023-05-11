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Белорусская федерация объявила экс-игрока «Ротора» Нидергауса персоной нон грата

Специалист больше не сможет работать в белорусском футболе.
11 мая 2023 15:25
автор: Александр Поволоцкий

Ассоциация Белорусской федерации футбола объявила о наказании в отношении экс-форварда »Ротора» Владимира Нидергауса.

Ранее стало известно, что солигорский «Шахтер» лишили золотых медалей минувшего сезона за организацию договорных матчей. Нидергаус работал спортивным директором команды.

Теперь специалист получил статус персоны нон гранта в белорусском футболе.

Напомним, что чемпионом Беларуси в минувшем сезоне объявлен БАТЭ из Борисова.

Добавим, что Нидергаус сыграл один матч за сборную России. В 1994 году нападающий провел семь минут в товарищеской игре против Австрии (3:0).

источник: Белорусская федерация футбола
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