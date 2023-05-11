«Барселона» предложила новый контракт Дембеле

Испанская «Барселона» предложила новый контракт форварду команды Усману Дембеле. Об этом пишет Sport.es.

Как отмечает источник, сине-гранатовые встречались с представителями француза и предложили соглашение до 2027 года. Нападающий пока еще не принял окончательного решения, однако футболист доволен своим положением в клубе.

Напомним, что Дембеле перебрался в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года за компенсацию в размере 140 миллионов евро. С тех пор он провел за каталонцев 180 матчей, забил 40 мячей и отдал 41 результативную передачу.