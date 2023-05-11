«Арсенал» лишился двух лидеров до конца сезона

«Арсенал» лишился защитников Александра Зинченко и Вильяма Салиба. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, французский футболист травмировал спину в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спортингом» (1:1), который прошел в марте этого года. Что касается украинца, то он получил повреждение икроножной мышцы в воскресной игре с «Ньюкаслом» (2:0).

Отмечается, что ни Зинченко, ни Салиба не помогут лондонцам на финальном отрезке сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Александр Зинченко провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Что касается Салиба, то в его активе 27 матчей, 2 гола и 1 голевая передача.