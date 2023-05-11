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Шевченко оценил шансы «Милана» на выход в финал ЛЧ после поражения от «Интера»

Экс-форвард «россонери» верит в бывшую команду.
11 мая 2023 23:01
автор: Артур Гичунцев

Накануне, 10 мая, «Милан» уступил «Интеру» (0:2) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.

Экс-нападающий «россонери» Андрей Шевченко выразил мнение, что красно-черные уступили сопернику на психологическом уровне.

«Если в первом тайме они не смогли выйти на матч, то во втором после нескольких замен и с правильным настроем им удалось добиться большего.

Окончательный результат этого матча вознаграждает «нерадзурри», но, на мой взгляд, «Милан» еще может вернуться в ответном матче», – цитирует Шевченко Ilmilanista.

Добавим, что ответный матч команды проведут 16 мая. В другой паре сыграют «Реал» и «Манчестер Сити», которые в первой встрече не смогли выявить победителя (1:1).

источник: «Советский спорт»
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