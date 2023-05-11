Итальянский журналист считает, что Манчини «причастен» к последним успехам «Зенита»

Итальянский журналист Микаэль Брага назвал экс-наставника «Зенита» Роберто Манчини «причастным» к последним успехам петербургского клуба. Специалист возглавлял сине-бело-голубых в сезоне-2017/18.

«Можно сказать огромное спасибо Манчини. Как только он ушел, так сразу «Зенит» взял пять чемпионств подряд. Ирония или нет, но это так. Когда ушел Манчини и пришел Семак, построился новый цикл в «Зените»», – приводит слова Браги «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что ранее команда Сергея Семака победила дома «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца завоевала золотые медали, оформив свой пятый чемпионский титул подряд.