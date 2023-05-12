«Мне параллельно: Кафельников заявил, что больше не будет смотреть российский футбол

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отказался от просмотра чемпионата России по футболу. Известный спортсмен не уточнил, что послужило причиной такого решения.

«Мне параллельно на наш футбол – от слова совсем. Больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это моё решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол», – цитирует бывшего теннисиста «СЭ».

В последнем матче РПЛ любимая команда Кафельникова, московский «Спартак», уступила на выезде «Зениту»: встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:3. Благодаря этой победе сине-бело-голубы досрочно выиграли РПЛ.