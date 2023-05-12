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«Тоттенхэм» дал согласие на продажу Гарри Кейна

Основным претендентом на игрока является «ПСЖ».
12 мая 2023 10:11
автор: Артур Гичунцев

Боссы «Тоттенхэма» готовы продать нападающего Гарри Кейна. Об этом сообщает Sports Zone.

По данным источника, английский форвард отправил запрос на трансфер в летнее межсезонье. В руководстве «шпор» ответили согласием, но подчеркнули, что не будут продавать футболиста другому клубу АПЛ.

Отмечается, что основным претендентом на игрока является французский «ПСЖ», который рассматривает его в качестве замены Лионелю Месси.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 29-летний Кейн отыграл 35 матчей, забил 26 голов и отдал 3 голевых паса.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет выручить с его продажи не менее 100 млн евро.

источник: «Советский спорт»
«Тоттенхэм» дал согласие на продажу Гарри Кейна
Основным претендентом на игрока является «ПСЖ».
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