«Вторая лига не должна быть болотом». Руслан Пименов оценил реформу турнира

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о новой системе розыгрыша Второй лиги.

«Вторая лига не должна быть болотом. Сложная схема? Да, как и с Кубком России — нужно время, чтобы разобраться. Но сейчас Кубок уже по интересу и популярности не уступает РПЛ. Сидеть и ничего не делать — проще всего. С Кубком поначалу было то же самое. Говорили: зачем так сложно, играли же всегда навылет, давайте не усложнять… В итоге — отличный турнир, много матчей, борьба, много болельщиков. Если реформа Второй лиги увеличит интерес к турниру, привлечет в футбол новых зрителей и игроков, я только «за», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Со следующего сезона во Второй лиге будет разделение на два дивизиона. Первый дивизион будет играть по системе «осень-весна», в нем будет принимать участие 20 команд.

Что касается дивизиона Б, то он будет проходить по системе «весна осень». При этом с июля/августа по ноябрь 2023 года будет сыгран переходный турнир.