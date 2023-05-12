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Алексей Мелешин ждет уверенной победы от «Спартака» в матче с «Химками»

Подмосковный клуб находится на грани вылета из РПЛ.
12 мая 2023 17:25
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Химками» в рамках 27-го тура РПЛ.

Встреча пройдет 13 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Спартаку» нужна победа — ожидания от матча с «Химками» только такие. Хочется, чтобы команда Абаскаля уверенно обыграла «Химки» не только по счету, но и по игре. Хочется, чтобы «Спартак» доминировал, создавал моменты, контролировал ход матча», — цитирует Мелешина «Чемпионат».

В данный момент »Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе 49 очков после 26-и проведенных встреч.

«Химки» занимают 15-е место, набрав 17 очков.

источник: Чемпионат.com
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