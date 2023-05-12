ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Йоканович объяснил, почему Смолов чаще выходил в стартовом составе, чем Тюкавин

Дело не только в опыте.
12 мая 2023 23:39
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о конкуренции между Федором Смоловым и Константином Тюкавиным.

По словам специалиста, он отдавал предпочтение Смолову, так как он более опытный нападающий.

«Константин тоже получал игровое время. Правда, нужно упомянуть тот факт, что Тюкавин немного приболел и не был готов на сто процентов.

Оба игрока для нас очень важны. И отмечу, что Тюкавин – это футболист с отличным будущим. Если же говорить о Фёдоре Смолове, то это очень опытный игрок. Он вносит большой вклад в команду», – сказал Йоканович в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне РПЛ 33-летний Смолов провел 21 матч, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. В активе 20-летнего Тюкавина – 24 матча, 8 голов и 7 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
«Ланс» в меньшинстве одержал домашнюю победу над «Реймсом» в матче Лиги 1 
Кроваво-золотые продолжают преследовать «ПСЖ» в чемпионской гонке. 
12.05.2023 23:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Лацио» в добавленное время вырвал ничью в матче с «Лечче»
Римляне понесли незапланированные очковые потери.
12.05.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» приобрел игрока «Эвертона» Онану
У футболиста контракт с ливерпульским клубом до 2027 года.
12.05.2023 23:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Йоканович объяснил, почему Смолов чаще выходил в стартовом составе, чем Тюкавин
Дело не только в опыте.
12.05.2023 23:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Кельн» разгромил «Герту» и приблизил берлинцев к вылету из Бундеслиги
Сандро Шварц оставил команду Палу Дардаи в плачевном состоянии.
12.05.2023 23:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Тоттенхэм» отказался от услуг Юлиана Нагельсманна
«Тоттенхэм» отказался от услуг Юлиана Нагельсманна
Клуб сосредоточился на других специалистах.
12.05.2023 23:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роман Ротенберг считает, что Россия и Беларусь достойны выступать на чемпионате мира-2023
Сборные отстранены от международных соревнований.
12.05.2023 23:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Шинник» планирует подать жалобу в РФС на агента Сафонова за оскорбление главного тренера команды 
Футбольный агент назвал наставника ярославского клуба Дмитрия Воецкого клоуном.
12.05.2023 23:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» проявляет интерес к чемпиону мира Мартинесу 
В данный момент аргентинский голкипер выступает за «Астон Виллу».
12.05.2023 22:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика