Йоканович объяснил, почему Смолов чаще выходил в стартовом составе, чем Тюкавин

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о конкуренции между Федором Смоловым и Константином Тюкавиным.

По словам специалиста, он отдавал предпочтение Смолову, так как он более опытный нападающий.

«Константин тоже получал игровое время. Правда, нужно упомянуть тот факт, что Тюкавин немного приболел и не был готов на сто процентов.

Оба игрока для нас очень важны. И отмечу, что Тюкавин – это футболист с отличным будущим. Если же говорить о Фёдоре Смолове, то это очень опытный игрок. Он вносит большой вклад в команду», – сказал Йоканович в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне РПЛ 33-летний Смолов провел 21 матч, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. В активе 20-летнего Тюкавина – 24 матча, 8 голов и 7 голевых передач.