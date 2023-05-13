Стали известны новые подробности возможного перехода Месси в «Аль-Хиляль»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не давал даже устного согласия на переход в «Аль-Хиляль». Об этом пишет Sport.es.

По данным источника, саудовский клуб действительно хочет подписать игрока, однако, никаких договоренностей достигнуто не было.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов платить Месси 400 млн евро в год. Испанские СМИ отмечали, что в эту команду также перейдут футболисты «Барселоны» Серхио Бускетс и Жорди Альба, с которыми аргентинец играл на «Камп Ноу».

При этом в прессе активно муссируются слухи о возможном возвращении Месси в стан сине-гранатовых. По данным некоторых источников, клуб уже избавился от Бускетса, чтоб выполнить условия финансового фэйр-плей, который позволит пригласить Лионеля.