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Обляков рассказал о предложении «Зенита»

24-летний футболист является воспитанником питерского клуба.
Обляков рассказал о предложении «Зенита»
13 мая 2023 09:51
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РПЛ

Будучи футболистом «Уфы», Иван Обляков мог вернуться в «Зенит». Об этом полузащитник рассказал в эфире «Коммент.Шоу».

«Евменов звонил, в «Зените» такой работал (бывший глава скаутской службы). Писал: «Тут твои друзья, родители, зачем ты уезжаешь?» Я говорю: «А раньше, где вы были, чем занимались?» Через неделю мне предложили контракт в «Уфе», – рассказал игрок.

24-летний Обляков – воспитанник «Зенита». В июле 2016 года он перешел в «Уфу», а через два сезона подписал контракт с ЦСКА.

В данный момент полузащитник является одним из главных игроков команды. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 24 матча, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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