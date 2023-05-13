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РФС назначил арбитров на финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Урал»

Встреча состоится 17 мая.
13 мая 2023 11:18
автор: Артур Гичунцев

Арбитр из Москвы Сергей Карасев рассудит «Краснодар» и «Урал» в финале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что на позицию ассистентов назначены Игорь Демешко и Александр Богданов. Позицию резервного судьи займет Евгений Кукуляк. За VAR будет отвечать Алексей Амелин, а помогать ему будет Роман Усачев.

Напомним, «Краснодар» и «Урал» сыграют 17 мая. Встреча пройдет на домашней арене «быков» и начнется в 19.30 мск.

Добавим, что победитель это пары сыграет в финале Кубка России с московским ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
РФС назначил арбитров на финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Урал»
Встреча состоится 17 мая.
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