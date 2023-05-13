Сульшер рассказал о несостоявшемся трансфере Холанда в «МЮ»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд мог оказаться в «МЮ» летом 2018 года. Об этом рассказал бывший наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер.

«Я позвонил в клуб примерно за шесть месяцев до того, как вступил в должность главного тренера. Я сказал им, что у меня есть нападающий. Я попросил за Холанда 4,5 миллиона евро, но они даже не стали слушать», – поведал норвежский специалист в интервью The Sun.

Напомним, в январе 2019 года Холанд стал игроком «Зальцбурга» за 8 млн евро, а через год его подписала дортмундская «Боруссия» за 20 млн евро.

Летом 2022-го форвард стал игроком «Манчестер Сити». «МЮ» также претендовал на футболиста, но он предпочел команду Хосепа Гвардиолы.

Добавим, что в нынешнем сезоне АПЛ Эрлинг Холанд провел 32 матча, забил 35 голов и отдал 7 ассистов. Также на его счету 12 голов и 1 передача в 9 матчах Лиги чемпионов.