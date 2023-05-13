«В голове у Кукуяна много политических воображений». Орлов - о судье матча «Зенит» - «Спартак»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался относительно о работе судьи матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«У меня вопрос — почему Кукуян так неуверен в себе? Почему он изначально дает желтую? Значит на него что-то давит и он не свободен в принятии решений. Этот эпизод показывает, что у него в голове много политических воображений. Это и есть беда наших арбитров», — цитирует Орлова Sport24.

Ку-ку, КДК? Вчера Кукуян, сегодня Кукуляк. Очередной судейский скандал для «Спартака»