Звезда «Уральских пельменей» Рожков верит в победу «Урала» в Кубке России

Бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени», а также ведущий одноименной программы на телеканале СТС Андрей Рожков оценил выступление «Урала» в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Футболисты «Урала» вообще красавцы. Горжусь за нашу уральскую команду, за наших парней. Будем надеяться, что они возьмут Кубок, очень сильно верим», – рассказал Рожкова в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Напомним, что 17 мая «Урал» встретится с «Краснодаром» в финале Пути регионов Кубка России. На пути розыгрыша кубка «шмели» выбили из турнира «Спартак» и «Ростов», однако проиграли ЦСКА и выбыли в низшую сетку соревнований.

Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России