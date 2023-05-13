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Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России

Известный российский актёр и шоумен Андрей Рожков назвал своего любимого бойца ММА и оценил сезон без Кубка Гагарина для «Автомобилиста».
Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России
13 мая 2023 19:45
автор: Никита Плохих
автор фото: соцсети Андрея Рожкова

Андрей Борисович, как вам турнир, как впечатления?

– Эмоции только положительные, мой товарищ, Максим Рожков, только что выиграл. Представитель нашего вида борьбы дзюдо, наш парень. Следим за ним и активно болеем.

Какой у вас любимый боец MMA?

Много хороших наших бойцов. Очень жалко, что парни выступают без флага. Кто первый выйдет с нашим флагом, тот и будет моим любимым. Вот кто рядом сидит со мной, Петр Ян, давайте его обозначим, как любимого.

Источник фото: Getty Images

Завершился сезон в КХЛ. «Автомобилист» опять без кубка. Какие впечатления от выступления команды?

Как раз на этом месте проходила последняя игра. Я сидел на трибуне, и, конечно, было печально. Молодцы, что вышли в плей-офф. Но немножко не хватило настроя, настроения. Один период они играют слабовато, потом в перерыве им дают наставление, и они начинают хорошо играть. А на третий опять с не лучшим настроем выходят. Пацаны, желаю вам драйвового настроения, характера. Мы на вас смотрим и верим в вас.

Источник фото: ХК «Автомобилист»

– «Урал» в этом году весьма неоднозначный сезон проводит. В чемпионате идут не так высоко, но успешно выступают в Кубке России.

– «Урал» вообще красавцы. Горжусь за нашу уральскую команду, за наших парней. Будем надеяться, что они возьмут Кубок, очень сильно верим.

Источник фото: РИА Новости

Как считаете «Урал» возьмёт Кубок?

Почему нет, есть все шансы на это, – рассказал Рожков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

источник: «Советский спорт»
Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России
Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России
Известный российский актёр и шоумен Андрей Рожков назвал своего любимого бойца ММА и оценил сезон без Кубка Гагарина для «Автомобилиста».
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