Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России

– Андрей Борисович, как вам турнир, как впечатления?

– Эмоции только положительные, мой товарищ, Максим Рожков, только что выиграл. Представитель нашего вида борьбы – дзюдо, наш парень. Следим за ним и активно болеем.

– Какой у вас любимый боец MMA?

– Много хороших наших бойцов. Очень жалко, что парни выступают без флага. Кто первый выйдет с нашим флагом, тот и будет моим любимым. Вот кто рядом сидит со мной, Петр Ян, давайте его обозначим, как любимого.

Источник фото: Getty Images

– Завершился сезон в КХЛ. «Автомобилист» опять без кубка. Какие впечатления от выступления команды?

– Как раз на этом месте проходила последняя игра. Я сидел на трибуне, и, конечно, было печально. Молодцы, что вышли в плей-офф. Но немножко не хватило настроя, настроения. Один период они играют слабовато, потом в перерыве им дают наставление, и они начинают хорошо играть. А на третий опять с не лучшим настроем выходят. Пацаны, желаю вам драйвового настроения, характера. Мы на вас смотрим и верим в вас.

Источник фото: ХК «Автомобилист»

– «Урал» в этом году весьма неоднозначный сезон проводит. В чемпионате идут не так высоко, но успешно выступают в Кубке России.

– «Урал» вообще красавцы. Горжусь за нашу уральскую команду, за наших парней. Будем надеяться, что они возьмут Кубок, очень сильно верим.

Источник фото: РИА Новости

– Как считаете «Урал» возьмёт Кубок?

– Почему нет, есть все шансы на это, – рассказал Рожков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.