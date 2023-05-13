«Спартак» намерен обратиться в ЭСК в результате проведенного матча с «Химками» 

Руководство «Спартака» приняло решение обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС после проведенной встречи 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Планируем обратиться в ЭСК по итогам сегодняшнего матча», — приводит слова глава пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

Напомним, что на добавленной второй минуте к первому тайму встречи команда Гильермо Абаскаля осталась в меньшинстве после того, как полузащитник москвичей Даниил Денисов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Добавим, что в данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 50 очков после 27 матчей. «Химки» идут на предпоследнем, 15-м месте с 18-ю очками.