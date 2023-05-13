Тихонов считает, что «Крыльям Советов» необходима победа над «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

«Всего одно поражение у московского клуба после зимней паузы. И лишь текущему чемпиону. Клуб продолжает уверенную поступь, много забивает и верит в себя как никогда. У «Крыльев» же серия из поражений, проблемы с составом, но зато мощная турнирная мотивация, в отличие от железнодорожников, у которых уже не стоит ни вопрос вылета, ни вопрос медалей. Самарской команде нужно выгрызать эти очки во что бы то ни стало. Тем более в домашней игре», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Добавим, что очная встреча «Крыльев Советов» и «Локомотива» состоится в воскресенье, 14 мая. Начало матча – 14:00 по московскому времени.

Команда Игоря Осинькина располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков после 26 проведенных встреч. «Локомотив» идет на девятом месте с 35-ю очками.