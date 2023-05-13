ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тихонов считает, что «Крыльям Советов» необходима победа над «Локомотивом»

Самарский клуб рискует опуститься в зону стыковых матчей.
13 мая 2023 22:55
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

«Всего одно поражение у московского клуба после зимней паузы. И лишь текущему чемпиону. Клуб продолжает уверенную поступь, много забивает и верит в себя как никогда. У «Крыльев» же серия из поражений, проблемы с составом, но зато мощная турнирная мотивация, в отличие от железнодорожников, у которых уже не стоит ни вопрос вылета, ни вопрос медалей. Самарской команде нужно выгрызать эти очки во что бы то ни стало. Тем более в домашней игре», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Добавим, что очная встреча «Крыльев Советов» и «Локомотива» состоится в воскресенье, 14 мая. Начало матча – 14:00 по московскому времени.

Команда Игоря Осинькина располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков после 26 проведенных встреч. «Локомотив» идет на девятом месте с 35-ю очками.

источник: Metaratings.ru
«Интер» обыграл «Сассуоло» и вышел на третье место в Серии А 
Команда Симоне Индзаги сравнялась по очкам с «Ювентусом», который идет вторым.
13.05.2023 23:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси был освистан фанатами «ПСЖ» перед матчем с «Аяччо»
Болельщики парижан освистали аргентинского форварда во время объявления составов команд.
13.05.2023 23:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Президент «Торпедо» Савин заявил, что команда будет стремиться вернуться в РПЛ
После поражения от ЦСКА московский клуб потерял шансы сохранить прописку в чемпионате России.
13.05.2023 23:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«С возвращением в лучшую лигу мира». В Первой лиге «поздравили» «Торпедо» с вылетом из РПЛ
Московский клуб лишился шансов сохранить прописку в элите российского фтубола.
13.05.2023 22:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тихонов считает, что «Крыльям Советов» необходима победа над «Локомотивом»
Самарский клуб рискует опуститься в зону стыковых матчей.
13.05.2023 22:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Почеттино близок к заключению контракта с «Челси» 
Аргентинский специалист находится без работы с лета прошлого года.
13.05.2023 22:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спарта» выкупила Кухту у «Локомотива»
Ранее чешский форвард выступал за клуб на правах аренды.
13.05.2023 22:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Вильярреал» разгромил «Атлетик» и закрепился в зоне еврокубков
Команда занимает пятое место и может квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.
13.05.2023 22:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Тоттенхэм» не выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов 
Лондонский клуб потерял шансы попасть в престижный клубный турнир после поражения от «Астон Виллы».
13.05.2023 21:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика